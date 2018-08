Definição de chapas enxuga candidaturas

A eleição para a Presidência da República deste ano será disputada por 14 presidenciáveis. Durante a definição das chapas, que se encerrou ontem, os partidos reorganizaram o cenário de candidaturas com o objetivo de atingir um maior número de regiões e atrair o voto dos indecisos.



Em abril deste ano eram 22 pré-candidatos à Presidência da República. As principais desistências vieram como resultado de aliança ao PSDB. Para apoiarem a candidatura de Geraldo Alckmin, quatro nomes saíram da disputa: Rodrigo Maia (DEM), Aldo Rebelo (SD), Flávio Rocha (PRB), os três do Centrão; além de Afif Domingos (PSD).



A candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) tirou da disputa Levy Fidelix (PRTB), que tentaria a eleição pela terceira vez. O partido abriu mão de lançar seu presidente para emplacar o general Hamilton Mourão como vice do deputado federal.



Houve ainda pré-candidatos que se uniram. Álvaro Dias (PODE) fechou chapa com Paulo Rabello (PSC).

Além de Alckmin, Bolsonaro e Álvaro Dias, mantiveram-se como presidenciáveis Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT) e Kátia Abreu (PDT), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), João Goulart Filho (PPL), Marina Silva (Rede) João Amoêdo (Novo), José Maria Eymael (DC), e Vera Lúcia (PSTU). Até o fechamento desta edição, restava a dúvida sobre a candidatura de Manuela D’Ávila (PCdoB) apontada, no final de semana, como possível vice do ex-presdiente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Eleitorado

Na definição dos vices, destaca-se uma maior presença de mulheres na vice liderança. Com o eleitorado feminino representa 52% do total do país, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as alianças visaram esses votos. Até o fechamento desta edição, optaram por elas, reforçando o discurso de representatividade Alckmin, com Ana Amélia (PP); Ciro, com Kátia Abreu (PDT), Boulos, com Sonia Guarajara (PSOL) e Daciolo, com Suelene Balduino Nascimento (Patriota).



A maioria entre os votos indecisos também é de mulheres, de menor renda e com maior concentração na região Nordeste. Desta forma, os partidos buscaram neutralizar a principal arma do ex-presidente Lula.

As pesquisas eleitorais indicam a permanência dos políticos mais tradicionais entre os líderes das intenções de voto. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional das Industrias (CNI) divulgada em 2 de agosto, Lula acumula 33% da preferência, seguido por Bolsonaro (15%) e Marina (7%). Nesse caso, Ciro e Alckmin aparecem com 4% das intenções.



As novas chapas focam nos indecisos, que segundo o mesmo levantamento da CNI chega a 60% da população.