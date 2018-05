Defesa de Palocci entra com novo habeas corpus no STF

A defesa do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci entrou com novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (14) pedindo a liberdade do político. Ele está há mais de dois anos preso na sede da Polícia Federal do Paraná, mesmo local em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso, pela Operação Lava Jato.

A defesa do político afirma que considerar que Palocci continuará a delinquir é "mera suposição e, neste sentido, absolutamente insuficiente a autorizar a manutenção da sua prisão preventiva". O pedido já teve liminar (decisão provisória) negada pelo ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).