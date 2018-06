Defesa de Mantega diz que R$ 1,3 milhão em conta na Suíça foi resultado de negócio imobiliário

Na última quarta-feira (6), a defesa do ex-ministro Guido Mantega apresentou à Justiça Federal do Paraná esclarecimentos sobre uma conta que ele mantinha na Suíça, com um saldo de US$ 1,3 milhão. As explicações atendem a solicitação do juiz Sergio Moro, que pediu explicações sobre a origem do dinheiro. As informações foram anexadas a processo do âmbito da Lava Jato.



Conforme os advogados, o montante de dinheiro é lícito. Seria resultante de um negócio imobiliário realizado com a construtora de Victor Sandri - empresário que foi apontado como intermediador de propina para o ex-ministro na delação de Joesley Batista, dono do grupo J&F.

Mantega teria trocado um imóvel que herdou do pai por unidades de um edifício que seria construído no terreno, localizado no Jardim Paulista, em São Paulo. A diferença no valor do negócio teria sido paga em dinheiro.