Defesa de Lula vai entrar com novos recursos no STF e no STJ

Os pedidos visam reverter a prisão e devem ser protocolados nas próximas horas

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ingressar nas próximas horas deste domingo (8) com novos recursos junto às Cortes superiores na tentativa de reverter a prisão do petista. De acordo com o advogado Sepúlveda Pertence, que defende Lula e foi presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), os recursos extraordinários e especiais serão protocolados em duas frentes: no STF e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



"Estamos preparando os procedimentos jurídicos que vamos tomar nas próximas horas. Vamos entrar com dois recursos nas supremas cortes para tentar reverter essa prisão", afirmou o jurista ao Destak.



De acordo com Pertence, a alegação será a mesma usada menos recursos anteriores, de que a prisão do ex-presidente não poderia acontecer antes de esgotados todos os recursos em cortes superiores.



Todas as outras tentativas dos advogados anteriores à prisão foram negadas, tanto pelo STF quanto pelo STJ. A última ainda foi na noite de sexta-feira (6), um dia antes de Lula anunciar que iria se entregar à Polícia Federal.



Lula está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde a noite deste sábado. Como é final de semana, Lula não terá como receber s visita dos advogados, que só podem ver o ex-presidente a partir de amanhã. Durante as visitas, será permitido aos defensores levar itens de alimentação e higiene pessoal ao ex-presidente.



Segundo Pertence, a primeira visita ao petista ainda não foi definida. Os advogados querem centrar força para tentar reverter a prisão, fato que só pode ser feito em Brasília.



STF

Uma das esperanças dos advogados em tentar reverter a prisão de Lula ocorre na próxima quarta-feira. Mesmo assim, a defesa está cautelosa. Neste dia, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, irá levar para apreciação do plenário as ações que questionam a constitucionalidade de prisões depois de julgamentos em tribunais de segunda instância.



"Vamos confiar que tenhamos mais um voto á favor, mas não gosto de criar expectativa", afirmou Pertence.