Defesa de Lula tenta melhor cenário para o pedido de liberdade

Os advogados pedem que seja realizado novo sorteio para escolha do relator e tentam impedir a análise sobre a inelegibilidade

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode decidir ainda nesta sexta-feira (29) sobre o pedido de liberdade ingressado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O trâmite do habeas corpus dentro da Corte, no entanto, está sendo contestado pelos advogados, que tentam uma situação mais favorável.



A defesa pede uma liminar garantindo que o ex-presidente responda em liberdade até que seja julgado recurso que questiona a sentença do petista. Entre as alegações estão a possibilidade de redução da pena em tribunais superiores e a competência do Juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, que segundo os advogados, não tem ligação com contratos da Petrobras e por isso não deveria ser julgado pela 13ª Vara Federal de Curitiba.



A intenção dos advogados era a de que o caso fosse julgado pela Segunda Turma da Corte, a mesma que concedeu habeas corpus a José Dirceu com base em argumentos semelhantes. Contudo, o relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, remeteu o documento para análise do Plenário, que dependeria do aval de todos os 11 ministros.



Por sorteio, o ministro Alexandre de Moraes, da primeira turma, é o relator do pedido de liminar pela liberdade. O magistrado já negou anteriormente soltar o ex-presidente. A defesa ingressou uma petição alegando que o caso deve ser julgado pela Segunda Turma, sendo necessária um novo sorteio entre os ministros do colegiado. Além de Fachin, também integram a turma Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.



Inelegibilidade

A defesa pediu ainda que não seja analisada a questão na inelegibilidade do ex-presidente. No pedido, os advogados pediram que fosse cancelada os efeitos da sentença, entre eles está a inelegibilidade. Fachin concedeu cinco dias para que os advogados esclareçam o pedido, se querem a análise ou não do tema.