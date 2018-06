Defesa de Lula pede que TRF-4 reavalie rejeição a recurso

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ingressaram com recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), para que seja reconsiderada a negativa a ação, julgada na última sexta-feira (22).





Na ocasião, a vice-presidente do TRF-4, Maria de Fátima Freitas Laberrère, considerou inconsistentes os argumentos da defesa, de que houve violação a princípios constitucionais no julgamento de Lula. Assim, decidiu não enviar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um recurso que pleiteava a suspensão da condenação do petista a 12 anos e um mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá.

Um dos principais argumentos da desembargadora foi o de que seria necessário o reexame de provas para verificar as irregularidades alegadas pela defesa, e isso não seria permitido pela jurisprudência do próprio Supremo.

Mas os defensores rebatem, no agravo protocolado nesta segunda-feira (25), quenão é necessário reexaminar provas para que sejam observadas violações a princípios constitucionais como o da imparcialidade do juiz e da presunção da inocência.



"Não se busca no recurso extraordinário o revolvimento ao conjunto fático-probatório, mas apenas a adequada valoração dos fatos e provas", afirma o texto.