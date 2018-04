Defesa de Lula 'não trabalha com hipótese de prisão'

Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente, afirmou que já estuda termos para impugnar o acórdão proferido pelo juiz Sergio Moro

Em coletiva de imprensa realizada há pouco, o advogado Cristiano Zanin explicou que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estuda quais instrumentos jurídicos serão apresentados à Justiça para impedir o cumprimento do acórdão emitido pelo juiz Sergio Moro nesta quinta-feira (5). No despacho, Moro autoriza a prisão do petista e limita até esta sexta-feira, às 17h, a apresentação do político na Polícia Federal de Curitiba.



"Não trabalhamos com essa hipótese de prisão. Vamos definir termos para impugnar o acórdão proferido. Vamos trabalhar no tempo processual adequado, não temos pressa porque entendemos que a decisão vai ser impugnada pelos meios previstos e não haverá qualquer tipo de restrição aos direitos do ex-presidente", destacou.



O advogado avaliou que a decisão que determina a condenação do ex-presidente é "frágil". De acordo com ele, a equipe de defesa de Lula não vai anunciar quais serão as medidas adotadas. Estas só serão conhecidas, ainda segundo Zanin, após a implementação.



Cristiano Zanin confirmou que esteve com Lula após a determinação do juiz Moro. Sem dar mais detalhes, o advogado disse que o ex-presidente está "tranquilo".



"Lula está tranquilo. O nosso entendimento técnico jurídico é que só uma arbitrariedade poderia gerar o cumprimento das restrições de direitos do ex-presidente. A Constituição impede o cumprimento da pena até o trânsito em julgado. Ele deve ser tratado como inocente. Qualquer outra interpretação estará rasgando o nosso diploma máximo no país", defendeu.



Para Zanin, a decisão proferida pelo Supremo na madrugada desta quinta-feira (5) - quando seis ministros negaram o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula - "pode gerar insegurança jurídica" às outras decisões da Corte. Zanin explicou que a maioria dos ministros da Corte defenderam o cumprimento da pena só depois do trânsito em julgado.



"Essa decisão pode gerar insegurança jurídica porque se a maioria pensa da maneira que alegamos no HC mas a ordem não foi deferida é porque alguma coisa está errada dentro do sistema. Esperamos que o Supremo seja o guardião da lei", finalizou.



Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a 12 anos e um mês de prisão. Na determinação de Moro, o juiz veda qualquer hipótese de uso de algemas e adianta que uma "espécie de Sala do Estado Maior" já está reservada para o ex-presidente.



"Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para sua integridade moral ou física", afirmou Moro.