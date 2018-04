Defesa de Lula entra no TRF4 com embargos contra prisão

s em segunda instância, e que ainda estavam pendentes de entrega. Os advogados pedem que a prisão do ex-presidente seja revogada, uma vez que pedem a suspensão da sentença, emitida pelo juiz federal Sérgio Moro.

A execução da sentença foi baseada em Súmula do TRF4, que conta com o esgotamento de recursos. De acordo com o texto, "encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário". De acordo com a assessoria de imprensa do tribunal, os embargos dos embargos não costumam ser aceitos pela 8ª Turma, que condenou Lula, mas que esse tipo de recurso estariam dentro do trâmite previsto na lei.

No despacho de prisão, proferido pelo juíz Sérgio Moro, o magistrado cita que não havia mais recursos previstos. "Não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não houve divergência a ensejar infringentes [efeito que pode mudar a culpabilidade]", afirmou.





expedição de mandado de prisão nesta data contraria decisão proferida pelo próprio TRF4 no dia 24/01, que condicionou a providência - incompatível com a garantia da presunção da inocência - ao exaurimento dos recursos possíveis de serem apresentados para aquele Tribunal, o que ainda não ocorreu. A defesa sequer foi intimada do acórdão que julgou os embargos de declaração em sessão de julgamento ocorrida no último dia 23/03. Desse acórdão ainda seria possível, em tese, a apresentação de novos embargos de declaração para o TRF4".

Os advogados do ex-presidente consideram a prisão decretada antes dos recursos serem protocoladas irregular. "A