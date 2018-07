Defesa de Lula e PT divulgam notas com críticas à PF, Moro e desembargadores

Advogado afirmou que irá que usar todos os meios legais para provar que a prisão do ex-presidente é "incompatível com o Estado de Direito".

Logo depois do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), desembargador Thompson Flores Lenz, decidir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iria continuar preso, a defesa do petista os líderes do Partido Trabalhadores divulgaram seus posicionamentos. Por meio de nota, o grupo fez duras críticas à Polícia Federal, ao juiz Sérgio Moro e aos desembargadores do TRF-4.



A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, criticou a Polícia Federal pelo não cumprimento da ordem de soltura dada pelo desembargador plantonista Rogério Favreto. Além disso, criticou o juiz Sérgio Moro, o desembargador João Pedro Gebran Neto e o presidente do TRF-4, desembargador Thompson Flores, por não acatarem a decisão de Favreto.



Em sua nota, a presidente do PT ainda afirmou que instâncias superiores da Justiça deveriam ter agido, fazendo com que a determinação de libertar Lula fosse cumprida.



Já o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martin diz que o juiz Sérgio Moro não poderia impedir o cumprimento da determinação de Favreto por estar em férias. Além disso, considerou incompatível a atuação de Moro e acrescentou que ele trabalha em parceria com o Ministério Público Federal de Curitiba.



Por fim, o advogado sustentou que o petista sofre perseguição política e que usará todos os meios legais para provar que a prisão de Lula é "incompatível com o Estado de Direito".