Defesa de Lula diz que material da Odebrecht foi adulterado

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregaram ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) laudos que alegam que as provas usadas pela Polícia Federal junto aos sistemas de contabilidade paralela da Odebrecht contra o petista não são autênticos.

Segundo a defesa, os laudos mostram que os documentos não podem ser considerados autênticos segundo os padrões forenses e científicos aplicáveis. Os laudos foram emitidos pela britânica CCL Group, pelo Centro Brasileiro de Perícia e por auditor independente.



"Por isso, embora nada provem contra Lula, as mídias devem ser retiradas do processo e seu uso impedido em novas ações judiciais. Os laudos foram emitidos pela britânica CCL Group, pelo Centro Brasileiro de Perícia e por auditor independente", afirmou o advogado Cristiano Zanin Martins

Com base nos laudos, os advogados querem que as mídias sejam retiradas do processo em que o ex-presidente é acusado de receber propina da Odebrecht através da aquisição de um terreno para a sede do Instituto Lula, e seu uso impedido em novas ações judiciais.