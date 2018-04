Defesa de irmã de Aécio Neves pede que STF adie julgamento

A lei admite que o advogado tendo compromisso prévio pode requerer a mudança de data. O meu pedido é o adiamento para o dia 24 de abril, uma mera semana", explicou Marcelo Leonardo.



O senador tucano, Frederico Pacheco de Medeiros - primo da investigada - e Mendherson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrela (MDB-MG), também respondem à denúncia. Apesar de ter sido presa de maneira preventiva em maio de 2017, o STF concedeu a troca de regime e Andrea seguiu para a prisão domiciliar.

A defesa de Andrea Neves, irmã do senador Aécio Neves (PSDB-MG), acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar alterar a data do julgamento da admissibilidade da denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) contra ela por corrupção, organização criminosa e obstrução das investigações da Operação Lava Jato.A ação está pautada para ser apreciada no próximo dia 17. Entretanto, o advogado Marcelo Leonardo alegou já ter uma defesa para fazer nesta data e pediu mais uma "mera semana" aos ministros da Suprema Corte. Para ele, o prazo solicitado não vai trazer "prejuízo" para o trâmite do processo.