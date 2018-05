Decreto para zerar a Cide do diesel será editado em 15 dias

O ministro da Secretária de Governo afirmou que o governo segue com o compromisso de reduzir o Cide a zero

O ministro da Secretária de Governo, Carlos Marun afirmou nesta sexta-feira (25)que o o decreto para zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) do diesel que impacta em R$0.05 no preço será editado em 15 dias, prazo concedido a partir do acordo feito com os caminhoneiros na última quinta-feira.



O decreto, no entanto, depende da aprovação do projeto da reoneração, que prevê a redução do PIS/COFINS. O governo, contudo, alega que a proposta não pode ser votada pelo Senado da forma como veio da Câmara, com base em um erro bilionário.



"A reoneração pode ser votada, sem nenhum tipo de dificuldade, com base em um acordo firmado. A redução da Cide é um compromisso do governo e será cumprido", disse Marun em coletiva.



O erro seria sobre o impacto da renúncia do PIS/Cofins, que seria de cerca de R$ 14 bilhões, e não de R$ 3,5 bilhões. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirma que caso haja nova negociação, pode haver votação. "Se o governo mandar agora um projeto de emergência para resolver essa questão, eu vou reunir o Congresso extraordinariamente para resolver essa questão", disse.



Locaute

O ministro da Secretaria de Governo ainda comentou sobre os casos de locaute, e que as medidas tomadas não irão interferir no acordo celebrado com os caminhoneiros.



"Se algumas empresas agiram de forma criminosa fazendo locaute, o que não é o caso da maioria, o governo entende que aqueles devem ser punidos isoladamente pelos crimes que cometeram".