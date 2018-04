'Decisão viola dignidade humana', afirma defesa de Lula

Em nota, advogados do petista afirmam que tomarão 'todas as medidas legalmente previstas' para evitar a prisão

A defesa do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva divulgou no fim da manhã desta quinta-feira (5) uma nota em que afirmam que tomarão todas as medidas legais para evitar a prisão do petista. Alegam também que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de negar o habeas corpus preventivo ao ex-presidente "viola a dignidade da pessoa humana".



Em uma sessão de quase doze horas, os 11 ministros do STF votaram na última quarta-feira (4) o pedido de habeas corpus do político condenado em segunda instância pelo Tribunal regional Federal da 4ª Região (TRF4). Por 6 votos a 5, os ministros entenderam que o ex-presidente deverá começar a cumprir a pena a qual foi condenado, de 12 anos e um mês por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.



A defesa pedia que o cumprimento da pena só começasse após os esgotamento de todos os recursos em instâncias superiores. "A defesa irá tomar todas as medidas legalmente previstas para evitar que a antecipação da pena imposta automaticamente pelo TRF4 seja executada, porque é incompatível com a Constituição Federal e com o caráter ilegal da decisão que condenou Lula por crime de corrupção baseado em "atos indeterminados" e sem a comprovação de qualquer solicitação ou recebimento de vantagem indevida", afirmaram os Cristiano Zanin e Valeska Martins, que assinam a nota.



Com a decisão do STF de permitir a prisão de Lula, caberá agora ao TRF4 determinar quando o petista deverá iniciar a pena. Essa determinação deverá acontecer já na segunda quinzena de abril, quando a defesa de Lula entregar os embargos dos embargos e a Corte da 4ª Região analisar os pedidos. Só a partir deste julgamento, e se os embargos forem negados, é que Lula poderá ser preso.



A expectativa é que o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da operação Lava Jato em primeira instância, determine a prisão de Lula logo após esse último julgamento dos embargos. Moro foi o responsável pela condenação do petista pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do tríplex do Guarujá (SP).



Embora recursos no Tribunal regional não tenham prazo para serem julgados, a expectativa é que os desembargadores não demorem com esta definição, colocando em votação o caso de Lula tão logo os embargos cheguem ao tribunal.



O TRF4 terá 48 horas antes da sessão para avisar a defesa do ex-presidente sobre a data do julgamento. Se os prazos forem seguidos, a expectativa é que Lula pode ser preso já na segunda semana de abril.