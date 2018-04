Decisão sobre auxílio-moradia para juiz deve sair em um mês

Advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, diz que é preciso observar rito interno para não haver questionamento no futuro

A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, afirmou nesta terça-feira (24) que a decisão sobre se magistrados devem receber auxílio-moradia deve sair em um mês.



"Eu tenho me esforçado muito para encurtar esses prazos. Obviamente que temos um rito interno que precisa ser observado para que não tenhamos nenhum tipo de questionamento no futuro. Mas, um mês, é o nosso esforço para que a gente traga pelo menos uma alternativa rápida", disse, segundo a Agência Brasil.



No início de fevereiro, a Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) se reuniu para deliberar sobre uma paralisação; a associação defendeu que o benefício deve ser pago a todos os magistrados, incluindo os que trabalham na mesma cidade onde residem e possuem imóvel próprio.



A alegação é que o repasse compensa a falta de reajuste no salário dos juízes, e que a revisão do benefício é uma "retaliação" em função do avanço das investigações da Operação Lava Jato.



O pagamento do auxílio-moradia foi autorizado pelo ministro Luiz Fux, em 2014. Na ocasião ele afirmou que a verba está prevista em lei, mas não estava sendo paga aos juízes federais. A liminar será analisada pelo plenário do STF.



A ministra Grace coordenou a primeira reunião da câmara instaurada para a conciliação da questão do para magistrados. "Qualquer possibilidade de extinção [do auxílio-moradia] vai passar necessariamente pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, porque esse eventual acordo ou encaminhamento dado na Câmara de Conciliação será submetido ao Supremo que é quem, de fato, vai homologar o trabalho feito na mesa de negociação", disse.