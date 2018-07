STJ afirma que plantonista não tinha competência no HC de Lula

Foram protocolados 145 recursos no tribunal questionando a validade do despacho dado no final de semana pela liberdade do ex-presidente

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, negou nesta terça-feira (10) um habeas corpus que reivindicava a validade da decisão pela soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despachada pelo desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Rogério Favreto. A magistrada afirmou que ele não tinha competência para a decisão.



"Reafirmo a absoluta incompetência do Juízo Plantonista para deliberar sobre questão já decidida por este Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a alegada nulidade arguida", escreveu na decisão.



Laurita Vaz justificou que não havia fato novo que motivasse a mudança no entendimento já proferido pelos tribunais.



"É óbvio e ululante que o mero anúncio de intenção de réu preso de ser candidato a cargo público não tem o condão de reabrir a discussão acerca da legalidade do encarceramento, mormente quando, como no caso, a questão já foi examinada e decidida em todas as instâncias do Poder Judiciário", afirmou a ministra na decisão.



Na tarde de domingo (8), Favreto, como plantonista na segunda instância, concedeu liminarmente liberdade ao ex-presidente. Em seguida, o juiz Federal Sérgio Moro, da primeira instância, alegou que a decisão anularia entendimento já proferido pela 8ª Turma e que Favreto não possuía competência. O desfecho só se deu após o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores Lenz, reiterar duas vezes que o regimento impediria a liminar em um plantão.



145 pedidos

De acordo com a assessoria de imprensa do STJ, foram protocolados mais de 145 pedidos de habeas corpus questionando a decisão do desembargador plantonista desde o domingo.



A Corte ainda pode decidir hoje se o habeas corpus ingressado pela defesa no TRF4 deveria ser julgado apenas pelo STJ. A petição sobre o tema partiu da Procuradoria-Geral da República (PGR), como alternativa para solucionar o embate jurídico.