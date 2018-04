Decano defende que STF paute ações de segunda instância

Ministro Celso de Mello conversou com a imprensa logo após o fim do julgamento que rejeitou o habeas corpus do presidente Lula

Ao deixar a sessão plenária que negou o mérito do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (4), o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, defendeu que a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, paute as ações declaratórias de constitucionalidade que tratam da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância o quanto antes.



Diante do placar apertado da sessão de hoje, o ministro acredita que existe a necessidade de continuar o debate sobre o tema sem a análise da condição específica de um paciente - caso do HC impetrado na Corte pelos advogados de defesa do ex-presidente.



Questionado sobre a possível prisão do petista, condenado há 12 anos e 1 mês pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) no caso do apartamento tríplex no Guarujá (SP), Celso de Mello preferiu não se pronunciar por "não conhecer o mérito da denúncia".



Placar

Com o voto de desempate da presidente do STF, a Corte superior rejeitou o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma votação extramente apertada, o habeas corpus do petista recebeu seis votos contrários e cinco favoráveis.