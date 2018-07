DC confirma Eymael como candidato à Presidência pela quinta vez

O presidenciável pelo partido Democrata Cristão foi constituinte em 1988 e tenta a eleição desde 1998

O partido Democrata Cristão (DC) confirmou a candidatura de José Maria Eymael à Presidência da República em convenção nacional realizada neste sábado (28), em São Paulo. Esta é a quinta vez que o político disputa o cargo. Neste ano, o vice será o pastor Helvio Costa.



Durante a cerimônia, Eymael foi saudado pelos dirigentes estaduais do partido. Cícero Lima presidente estadual do partido em Amazonas, definiu o político como o "homem mais honesto da política nacional". Citando uma frase do próprio presidenciável, ressaltou que "o brasil precisa de um gestor que seja político".



Entre as propostas de Eymael está a redução da despesa por meio de cortes de gatos nos custos da máquina pública. Ele cita a medida de redução dos ministérios de 30 para 15. O candidato também coloca como uma das prioridades novas reformas no ensino público.



Eymael cumpriu dois mandatos na Câmara dos Deputados entre os anos de 1987 e 1995. O partido visa uma eleição com reforço das atenções no Legislativo.