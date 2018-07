Datena desiste de concorrer ao Senado

O apresentador José Luiz Datena desistiu de sua candididatura ao Senado. A notícia foi dada no ar, durante seu retorno ao comando do "Brasil Urgente", na Band. Ele chegou a lançar sua pré-candidatura pelo Democratas e tinha até 6 de julho para sair da TV para participar das eleições deste ano.

"Deixa eu falar uma coisa aqui. É claro que aparecendo na televisão como estou aparecendo agora fica eliminada qualquer possibilidade de eu ser candidato a qualquer cargo eletivo na República Federativa do Brasil. Como eu deveria ser candidato ao Senado brasileiro, é claro que tomar decisão é uma coisa muito difícil porque é extremamente solitário porque você ouve muita gente, mas quem decide é você", disse Datena na abertura do programa.







Datena disse que permanecerá na Band até o fim de seu contrato, em dois anos e meio, e contou que pretendia voltar à TV após o período eleitoral, mesmo se fosse eleito senador.

"É a segunda vez que eu me proponho a ajudar o meu país. Dessa vez, fui até longe demais. Talvez nunca chegue a hora de eu ser político um dia, mas esta é a explicação que eu queria dar para cada um de vocês", contou.