Datafolha: 32% consideram Lula o mais preparado para acelerar a economia

O ex-presidente tem menor vantagem entre os eleitores com maior escolaridade e renda

Pesquisa Datafolha publicada nesta sexta-feira (22) apontou que a maioria dos eleitores considera o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o pré-candidato com maior potencial para acelerar o crescimento da economia. O petista foi a opção de 32% dos entrevistados.



O segundo melhor colocado foi o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), com 15%, seguido de Marina Silva (Rede), com 8%. Geraldo Alckmin e Ciro Gomes empataram com 7%.



A preferência mostra resultado semelhante às intenções de voto. Em pesquisa divulgada no dia 10 de junho, que avaliou um cenário eleitoral sem Lula, Bolsonaro lidera o resultado da votação, com 19%, seguido por Marina (15%). O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também fica empatado com Geraldo Alckmin (PSDB), entre 10 e 11%.



Lula está preso desde 7 de abril após condenação de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Ele foi acusado de receber como forma de propina o apartamento triplex do Guarujá (SP) da construtora OAS.