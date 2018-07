STF autoriza Cristiane Brasil a participar de reunião do PTB

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) a participar da reunião da executiva nacional do partido, que é realizada nesta quarta-feira (18), em Brasília. O consentimento teve de ser solicitado porque a parlamentar é investigada por suspeitas de irregularidades no Ministério do Trabalho. No mês passado, o ministro Edson Fachin proibiu a deputada de manter contato com outros investigados ou mesmo com servidores da pasta.

Mas no entendimento do ministro Celso de Mello, que analisou o pedido, a reunião do partido faz parte das atividades funcionais da deputada. Ele deferiu a ação, mas impôs algumas regras, como a apresentação de um relatório da reunião ao STF, que demonstre a "correlação entre a sua participação na reunião partidária e o desempenho das funções parlamentares e das atividades político-partidárias".

A presença da parlamentar também fica limitada ao período compreendido entre o início e o encerramento do evento. Na decisão, Celso de Mello diz que ficam mantidas as outras cautelares, sendo "vedadas conversas particulares e encontros reservados com os demais investigados e, também, com servidores do Ministério do Trabalho", decidiu o ministro.