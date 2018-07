Cresce no MDB movimento para liberar partidários a não apoiarem Meirelles

Pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda de Temer à Presidência divide os políticos; eles alegam que Meirelles não sabe 'construir aliança'

O apoio dos partidos do Centrão a Geraldo Alckmin (PSDB) impactou todos os outros presidenciáveis, entre eles o MDB. A candidatura de Henrique Meirelles divide os políticos do partido. Nos bastidores, há correligionários que afirmam que o ex-ministro da Fazenda de Michel Temer não constrói bem as suas alianças, o que dificulta o apoio dentro do partido.



Diante da divergências, já há quem defenda que o partido, na convenção marcada para 2 de agosto, possa liberar seus dirigentes para definir o apoio por critérios individuais, o que coloca em xeque uma eventual candidatura de Meirelles, que ainda não tem apoio de outros partidos.



"Com todo o respeito a ele (Meirelles) acho que o partido vai se sentir, de certa forma, liberado", afirmou um cacique do MDB, em entrevista ao Destak.



A falta de consenso no MDB já é uma característica conhecida da sigla. Para alguns dirigentes, o perfil técnico de Meirelles, com foco na economia, é visto como ponto positivo, mas não o suficiente para ser o cabeça da chapa, que ainda não possui um nome forte para a vice liderança. "Nunca fui procurado [por ele] para falar sobre política. Se não tenta o apoio nem dentro da sigla, que dirá [fora]", disse um cacique do partido.



O MDB fica marcado pelo governo de Michel Temer, com rejeição de 79% de acordo com o último levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de junho. O presidente tem respondido às pesquisas na defensiva, chegando a afirmar no último ano que prefere ser "impopular a populista".



A mesma postura vem sendo sustentada por Meirelles. Quando questionado sobre a economia do país na ocasião em que o MDB lançou a sua pré-candidatura, o ex-ministro afirmou que "cansou de política populista".