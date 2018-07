Cotado para vice de Alkcmin, Aldo Rebelo afirma: ‘Tive a honra de participar do governo Lula’

Cotado para ser vice na chapa encabeçada por Geraldo Alckmin (PSDB), Aldo Rabelo, do Solidariedade, respondeu, ainda como pré-candidato do partido à Presidência, a uma série de perguntas encaminhadas pelo Destak. Na entrevista, o ex-ministro do governo Lula criticou ações do governo de Michel Temer, como a PEC do Teto de gastos, e afirmou que acredita na transferência de votos de Lula, caso o petista não possa concorrer. Leia a seguir os trechos da entrevista exclusiva.

Destak: Com o limite do teto dos gastos aprovado pelo governo de Michel Temer, como o senhor (a) pretende governar sem ultrapassar os limites. É possível fazer investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança sem que o teto seja extrapolado ou o senhor pretende fazer algum tipo de mudança?

Aldo Rabelo: O teto do gasto público limitado ao índice de inflação é uma tolice de gente que não conhece os mecanismos da economia pública. O Brasil precisa de investimento para crescer, não de um garrote que estrangule a economia durante vinte anos. O governo federal já gasta mais com seguro-desemprego do que com obras e equipamentos. Como foi uma medida inconsequente, não vai funcionar. Até economistas mais liberais torcem o nariz para esse teto insustentável.

Destak: A Previdência deve ter um aumento no déficit de cerca de 18,5% neste ano, chegando a mais de R$ 228 bilhões. É quase o equivalente a 3% do PIB do país. Mesmo assim, a reforma da previdência não consegue apoio do congresso. O senhor (a) pretende implementar a reforma da previdência no seu governo e quais mudanças considera mais essenciais?

Aldo Rabelo: A reforma da Previdência não teve apoio do Congresso, desta vez, porque foi mal formulada e mal encaminhada. Um governo precisa de legitimidade e confiança popular para propor uma mudança dessa magnitude em assunto tão sensível à sociedade. Qualquer reforma deve ser encaminhada com ampla discussão para que se alcance o equilíbrio da Previdência, sem manutenção de privilégios e sem prejudicar os mais pobres.

Destak: A crise causada pela greve dos caminhoneiros reacendeu a discussão em torno da necessidade de uma reforma tributária. Como o senhor pretende trabalhar esse tema? Ele precisa estar atrelado à reforma da Previdência para que possa de fato surtir efeito?

Aldo Rabelo: Reforma tributária é imprescindível a um regime de justiça fiscal. Temos de implantar no Brasil o princípio de que o imposto é proporcional à renda e ao patrimônio. Há muitas distorções. Quem é mais tributado no Brasil é o assalariado, e, nessa camada, o imposto de renda da classe média chega a ser extorsivo. Mas a questão tributária envolve interesses consolidados de difícil remoção. Temos de resolver o problema do ICMS, por exemplo, cujas alíquotas variam de estado para estado. Ocorre que estados diferentes governados por um mesmo partido não concordam na hora de discutir a uniformização da alíquota e se a cobrança será feita no local da produção ou do consumo.

Destak: O senhor é favorável a uma política de privatização como forma de auxiliar na redução do rombo fiscal? Quais seriam suas prioridades?

Aldo Rabelo: Minha plataforma dá prioridade à associação de Estado e iniciativa privada para o progresso do Brasil. Eles não se excluem, se complementam, não são inimigos, mas parceiros no desenvolvimento do País. Foi o que fizeram e ainda fazem os países desenvolvidos. Privatizar ou não privatizar é uma falsa questão se colocada genericamente. Há de verificar cada caso. Áreas estratégicas devem ficar sob controle do Estado, como é o caso do setor de petróleo, com a Petrobrás, e do sistema elétrico e, nele, a Eletrobrás, mas neste as seis distribuidoras, que não são estratégicas, podem ser privatizadas. Empresas estatais podem ser inegociáveis por sua importância estratégica. Não tem sentido vender a Petrobrás para pagar juro.

Destak: A intervenção militar no Rio de Janeiro foi usada pelo atual governo como uma forma de atuar na segurança pública, inclusive com a criação do novo Ministério da Segurança Pública. O senhor pretende manter a intervenção e esta nova pasta? Quais seriam suas ações para tentar reduzir as ações de grupos criminosos que têm atuado em todo o país?

Aldo Rabelo: O prazo da intervenção no Rio acaba no fim do ano, logo o novo presidente estará livre desse erro que foi deslocar as Forças Armadas de sua missão constitucional para correr atrás de traficante no morro. Mas o problema da segurança pública é gravíssimo em todo o País e deve ser tratado com mais rigor pelos governos, a começar do federal. A violência diária, a insegurança nas ruas, os crimes da esquina devem ser reprimidos com rigor por um governo que saiba impor a ordem pública para proteger os cidadãos.

Destak: Como o senhor pretende governar negociando com o Congresso? É possível fazer uma política sem a troca de cargos, emendas ou esse tipo de política de troca é impossível de ser evitada?

Aldo Rabelo: Em qualquer democracia liberal, o Executivo tem de negociar com o Legislativo, que é o poder popular por excelência. As negociações devem sempre ter como objetivo o melhor para a República. Exerci seis mandatos de deputado e sei que o Congresso Nacional é uma instituição sensível quando o interesse nacional está em jogo.

Destak: Como o senhor pretende aliar investimentos e ao mesmo tempo evitar um aumento do rombo fiscal, dos índices de inflação e ainda do desemprego que estão em constante crescimento no país nos últimos dois anos?

Aldo Rabelo: Tenho dito que o próximo governo, seja ele qual for, deve ter como prioridade o crescimento econômico, a redução do desemprego e da desigualdade social e o restabelecimento do convívio democrático. O Brasil tem de crescer, não há alternativa. Só com crescimento econômico teremos produção, renda, emprego, impostos e divisas. O agronegócio vai bem, mas o setor de serviços precisa aumentar brutalmente a produtividade e a indústria, que está sucateada, necessita de um choque de inovação tecnológica para competir no mundo globalizado. O investimento virá da estabilidade política, da segurança jurídica, do ambiente amigável aos negócios e ao desenvolvimento que que nosso programa vai proporcionar.

Destak: As universidades públicas estão à beira da falência e as bolsas para pesquisas em defasagem, além de uma série de outros problemas na educação. Qual a sua proposta para reverter esses déficits e voltar a realizar investimentos em educação?

Aldo Rabelo: Tudo depende de recursos, que só o crescimento proporciona. Se não há dinheiro, toda a administração pública padece. Daí porque a grande meta é fazer o País crescer, para gerar os recursos necessários aos serviços públicos. Sem dinheiro, sempre se descobre um santo para cobrir outro.

Destak: O Brasil sofre com a explosão de garimpos ilegais e a pressão das bancadas ruralistas por mais espaço para a produção agropecuária. É possível encontrar uma política ambiental que englobe as demandas de ambientalistas e de ruralistas sem que o meio ambiente seja prejudicado?

Aldo Rabelo: Quando fizemos a lei do novo Código Florestal, em 2012, eliminamos esse falso dilema entre explorar e preservar. A exploração agropecuária e a preservação ambiental caminham juntas, se equilibrando para garantir no futuro um planeta saudável e abastecido de comida. Precisamos de área verde tanto quanto de arroz e feijão. Ao contrário do que dizem as ONGs estrangeiras, o Brasil conquistou esse equilíbrio. Somos o país que mais conservou suas matas nativas.

Destak: Com tantos políticos respondendo a ações no STF e no STJ, ou em cortes inferiores, como o senhor pretende estruturar sua equipe de governo? - A Lei da Ficha Limpa será uma exigência para a sua estrutura?

Aldo Rabelo: O Brasil tem milhares e milhares de quadros políticos e técnicos da melhor qualidade, inclusive já atuando na administração pública. É muito fácil compor um governo com esse pessoal altamente qualificado. Essas leis que condenam pessoas sem que todos os seus recursos jurídicos estejam esgotados afrontam a Constituição.

Destak: Qual seu posicionamento em relação à Operação Lava Jato? Considera que ela tenha sido benéfica para a política brasileira?

Aldo Rabelo: O movimento nacional anticorrupção é legítimo, saudável, necessário. Temos de extirpar de vez as gangues que roubam o dinheiro público e criar uma cultura de honestidade geral na sociedade. Essas delações premiadas, muitas vezes fruto do interesse do delator, não podem ter o peso que têm tido na condenação dos réus. Acusações sem provas concretas não ajudam a combater a corrupção e sabotam o estado de direito.

Destak: O senhor considera possível uma aliança de esquerda para fortalecer a disputa eleitoral?

Aldo Rabelo: Sou a favor de alianças até entre adversários. É disso que o Brasil precisa para superar essa polarização e, pior, a desorientação que agita e confunde a sociedade no momento. Só com união ampla podemos pacificar o País e fazê-lo crescer em benefício da população, que hoje amarga uma crise profunda. O desempregado não quer saber se o emprego virá pela mão da esquerda, da direita ou do centro. Quer trabalhar para sustentar a família.

Destak: Como o senhor acredita que o legado de Lula terá interferência na disputa eleitoral?

Aldo Rabelo: As pesquisas eleitorais mostram que, se não concorrer em outubro, o ex-presidente Lula pode transferir um elevado índice de votos ao candidato que apoiar. Essa transferência é o reconhecimento popular de que seus governos, dos quais tive a honra de participar até como ministro, serviram ao Brasil e ao povo. A realidade, porém, é que, na ausência dele, apresento o meu nome como pré-candidato a conduzir o País em uma trajetória de paz e progresso.