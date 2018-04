Corte do TRF4 julga recurso de José Dirceu

Defesa pede recálculo da pena de mais de 30 a qual o ex-ministro foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) irá julgar nesta quinta-feira (19), o recurso de José Dirceu contra pena de 30 anos e 9 meses de prisão. O ex-ministro já foi condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no processo que investigou as irregularidades na diretoria de Serviços da Petrobras.



O recurso é o de embargos infringentes, já que a decisão dos desembargadores da 8ª Turma sobre a condenação não foi unânime. Na primeira instância, a pena de Dirceu foi de 20 anos e 10 meses.



Entre as solicitações da defesa estão o recálculo da pena, considerando os antecedentes do ex-ministro. Além disso, pede que a reparação do dano, ou seja, a multa a ser paga pelo réu, seja deliberada pela a 12ª Vara de Execução, em Curitiba, que é o órgão de execução penal, e não pelo TRF4.



Prisão domiciliar

Mesmo condenado pela segunda instância de Curitiba, José Dirceu cumpre pena domiciliar em Brasília com uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, o ex-ministro segue algumas medidas restritivas, como não poder deixar a capital federal, nem se comunicar com outros acusados ou testemunhas de ações penais a que responde na Lava Jato. Ele também deve comparecer a todos os atos do processo e atender às intimações.