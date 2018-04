Coronel Lima, aliado de Temer, depõe nesta sexta-feira

O ex-coronel chegou a passar mal no momento em que foi preso e precisou ser encaminhado para um hospital. No mesmo dia recebeu alta e segue detido na sede da PF, em São Paulo. De acordo com advogados, Lima passa por tratamento de câncer, possui histórico de AVC e retirou um rim em dezembro.



Prisões

Além de Lima, a Operação Skala prendeu o advogado José Yunes, ex-assessor especial da Presidência da República; João Baptista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo; o empresário Antônio Celso Greco, dono da empresa Rodrimar; o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi (que também foi diretor-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo); Milton Ortolan, auxiliar de Rossi; e, no Rio de Janeiro, Celina Torrealba, uma das donas do grupo Libra.







A investigação faz parte do inquérito sobre suposto por favorecimento ilícito do setor de portos por meio da edição de um decreto assinado por Temer em 2017. O ex-coronel foi citado em delação de executivos da J&F como um dos intermediários do esquema de propina que envolve a empresa Rodrimar.Promotores encontraram indícios do crime em mensagens trocadas entre Lima e outro interlocutor identificado como Miguel de Oliveira. Ambos conversavam sobre a cobrança de "gorjetas" que não estariam sendo pagas devidamente.Desde setembro do ano passado, quando o inquérito foi aberto, Lima foi frequentemente intimado pela Polícia Federal a depor sobre o caso, sem sucesso. A defesa apresentava atestado médico para justificar a negativa de comparecer.