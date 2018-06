Copa do Mundo encurta votações no Congresso

Com o recesso iniciando no dia 17 de julho, sobram duas semanas para as deliberações antes do período de campanhas

O jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo em uma quarta-feira antecipou o fim da programação de votações da semana no Congresso Nacional. Agora restam duas semanas antes do recesso eleitoral para votar pautas que se arrastam, como a regulamentação do frete mínimo, o marco na Lei de Licitações e a atualização do Código de Processo Penal.



Na próxima terça-feira (3) há expectativa para a votação do parecer na comissão que discute alterações do Código de Processo Penal, na Câmara dos Deputado. As mudanças incluem a regulamentação da execução imediata de sentença proferida em segunda instância.



Também na terça-feira, está prevista a votação em comissão mista do projeto que institui uma tabela de preços mínimos para fretes, por quilômetro rodado e tipo de carga, fixadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) duas vezes por ano.



Já na quarta-feira (4), os deputados devem tentar votar o parecer sobre a Lei de Licitações. O projeto traz a tipificação do crime de superfaturamento, além de medidas que visam desburocratizar o processo de compras públicas.



Ainda na quarta-feira, está prevista na Câmara a votação do parecer do projeto da escola sem partido. O texto prevê a inclusão de valores de ordem familiar relacionados à educação moral, sexual e religiosa.



Vetos

No plenário, os parlamentares devem continuar a votação dos vetos presidenciais. Está na pauta artigos da lei que estabelece incentivos tributários para que empresas de tecnologia e informática e a federalização do trecho rodoviário entre os municípios de Bom Jesus (RS) e Bom Retiro (SC).



Ainda antes de julho, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pretende votar o propostas que regulamentam o uso e a proteção de dados pessoais no Brasil. O tema leva quatro projetos que tramitam conjuntamente.