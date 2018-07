Coordenador da campanha de Doria é alvo da Zelotes

O economista Roberto Gianetti da Fonseca, coordenador de campanha de João Doria (PSDB) ao governo do Estado de São Paulo, é um dos investigados da 10ª fase da Operação Zelotes, deflagrada nesta quinta-feira (26). A operação apura desvios no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda que julga recursos contra a cobrança de impostos.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Gianetti, que é dono da empresa de consultoria Kaduna, teria recebido pagamentos de até R$ 8 milhões, por meio de um suposto contrato de fachada, para beneficiar a siderúrgica Paranapanema em um processo de cobrança fiscal ocorrido em 2014.

O procurador da República Frederico Paiva afirma que apesar de a Kaduna ter sido contratada pela siderúrgica, não há rastros de alguma transação oficial que comprove que o serviço foi prestado. Segundo ele, parte da quantia movimentada teria sido repassada a advogados que, por sua vez, teriam feito pagamentos a dois conselheiros do Carf em troca de votos a favor da empresa. Os prejuízos aos cofres públicos seriam de R$ 650 milhões em créditos tributários não pagos.

"As articulações, revestidas de inúmeras ilegalidades, obtiveram êxito e isenção da dívida foi total. Tudo leva a acreditar que esse julgamento foi manipulado", acrescentou Paiva.

A etapa

Na nova etapa da Zelotes, são investigadas além da Kaduna e da Paranapanema, nove pessoas físicas. Na operação desta quinta, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Pernambuco. O objetivo era colher provas relacionadas aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As medidas foram autorizadas pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do DF. Até o momento, a resultou em 18 denúncias contra 107 pessoas.

Outro lado

A siderúrgica Paranapanema ainda não se manifestou sobre as investigações. Em nota conjunta, a Kaduna Consultoria e o economista Roberto Gianetti da Fonseca disseram que "que estão abertos a prestar qualquer informação e a colaborar integralmente com a justiça federal para elucidação de qualquer fato relacionado a investigação Zelotes."

O economista acrescentou que as acusações contra ele e sua empresa são "totalmente infundadas".

Ainda assim, Gianetti deixou a coordenação da campanha de Dória.

"O objetivo do afastamento é se dedicar à elaboração de sua defesa nas investigações da Operação Zelotes", diz texto de nota divulgada pelo diretório de campanha.