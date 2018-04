Conselho de Ética admite continuidade de processos contra Maluf, Jacob e Vieira Lima

O Conselho de Ética da Câmara aprovou, nesta terça-feira (10), a continuidade das investigações contra os deputados Lúcio Vieira Lima (MDB-BA), Celso Jacob (MDB-RJ) e PauloMaluf (PP-SP). Com a admissibilidade dos processos, os parlamentares terão dez dias para apresentar os argumentos de defesa aos membros do colegiado. Já o prazo para a coleta de provas e depoimentos de testemunhas é de 40 dias úteis para cada caso.

O deputado Celso Jacob está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, desde junho do ano passado, por falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação quando assumia o cargo de prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. Em parecer preliminar, o relator do processo, deputado Sandro Alex (PSD-PR), detalha que "os fatos imputados a Jacob, caso comprovados, podem constituir falta de decoro parlamentar".

No caso do deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB-BA), o parecer prévio defende a perda do mandato parlamentar. O emedebista segue investigado pela Polícia Federal (PF) por crimes de lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa.

Já o deputado Paulo Maluf, condenado a sete anos e nove meses de reclusão pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo crime de lavagem de dinheiro, tem o pedido de perda de mandato protocolado no colegiado.



Apesar de ter cumprido parte da pena no Complexo Penitenciário da Papuda, Maluf recebeu a autorização de migrar para o regime domiciliar após ser internado em um hospital particular de Brasília no último dia 28 - mesma data em que o ministro Dias Toffoli (STF) aceitou o pedido da defesa do parlamentar para o cumprimento da pena em casa. Agora, Maluf está em São Paulo.