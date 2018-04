Conselho abre processo contra deputado por ‘caluniar’ vereadora Marielle

Alberto Fraga (DEM-DF) vai responder por quebra de decoro; PSOL pede a cassação do mandato

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu nesta terça-feira (3) processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Alberto Fraga (DEM-DF). O deputado é acusado de "caluniar" a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro no mês passado, divulgado notícias falsas, as chamadas fakes news. A representação foi apresentada pelo PSOL, que pede a cassação do mandato do deputado.

Na representação, o PSOL questiona a postagem feita no Twitter por Fraga com informações falsas sobre a vereadora. O deputado escreveu na rede social que Marielle "engravidou aos 16 anos", era ex-esposa do traficante Marcinho VP, usuária de drogas e defensora do Comando Vermelho.

No post, o deputado ainda afirmou que ela teria sido eleita com o apoio da facção e exonerado seis funcionários. O deputado também ironizou a suspeita de que ela pode ter sido executada pela Policia Militar.

Marielle Franco, deputada do PSOL, era lésbica, nunca teve um relacionamento com o traficante Marcinho VP, e engravidou entre os 18 e 19 anos. Sua filha tem hoje 20 anos. Não há nenhum indício de seu envolvimento com facções criminosas, e a maioria de seus votos não vieram da Comunidade da Maré, onde nasceu. A vereadora foi assassinada no último dia 24, juntamente com seu motorista, Anderson Gomes.

‘Não quebrei decoro’

Ao Destak, o deputado falou que está tranquilo e que não cometeu quebra de decoro. "Com certeza eu não quebrei o decoro. Esse processo é coisa da esquerda, do PSOL, que quer politizar a morte de uma vereadora", disse o deputado.

Fraga afirmou que não se sente culpado por ter propagando as notícias falsas em relação à vereadora. "Assim como eu, milhares de brasileiros fizeram isso. A questão é que eles não são deputado. Esse é um assunto tão sem importância que eu não vou nem comentar mais", finalizou.

O PSOL justifica que o deputado imputou um ato criminoso "flagrantemente mentiroso à memória da vereadora" e por isso, sua ação é "imoral" e "passível de sanção política". O relator do processo no Conselho de Ética ainda será escolhido pelo presidente da Conselho a partir de uma lista de três deputados que foram sorteados hoje.