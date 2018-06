Conselheiro do Papa é impedido de visitar Lula

Grabois disse que o Brasil está 'frente a um caso de violação política onde há um deterioramento da democracia'

O Consultor do Papa Francisco para assuntos de justiça e paz, Juan Grabois, foi impedido nesta segunda-feira (11) de visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede da Polícia Federal, em Curitiba. O conselheiro tinha uma visita marcada para às 16h, mas ao chegar no local, não pode entrar. Ele levaria em mãos um terço e um bilhete encaminhado pelo Papara Francisco ao ex-presidente Lula.



"Estou muito triste. Vim de muito longe para poder dialogar com uma pessoa muito querida e vou com esse sentimento de que algo muito mau está se passando para que minha visita, que por razões de natureza política, fosse impedida pelas autoridades", afirmou o conselheiro, ao sair da Polícia.



De acordo com o conselheiro, sua visita foi impedida pelo fato de ele não ser sacerdote, embora seja conselheiro do Papa.



"Me surpreende que tenham usado uma natureza teológica, por eu não ser um sacerdote consagrado, para não me deixarem entrar. Eu não sei se esses funcionários têm formação teológica, mas insisto que todos nós somos discípulos e temos missão a cumprir. Tenho visitado presos em situações similares em diferentes locais e nunca me deparei com uma negativa desta natureza", afirmou Grabois.



O conselheiro deixou com agentes da Polícia Federal o terço e o bilhete do Papa Francisco para que fosse entregue ao ex-presidente.



"Estou muito preocupado com a situação. Estamos frente a um caso de violação política onde há um deterioramento da democracia do país e este inexplicável impedimento da minha visita é parte de um processo de degradação da institucional", afirmou.