Conheça os primeiros três candidatos à Presidência confirmados

Na sexta-feira (20), primeiro dia de convenções partidárias, foram oficializados os nomes de Ciro Gomes, pelo PDT; Vera Lúcia, pelo PSTU; e Paulo Rabello, pelo PSC

Três nomes, com diferentes trajetórias, foram confirmados ontem (20) como candidatos à Presidência da República para as eleições deste ano. Eles inauguraram as homologações do período das convenções partidárias, que se encerra no dia 5 de agosto.



O primeiro a oficializar a candidatura foi Ciro Gomes (PDT). Ele tenta a Presidência da República pela terceira vez e já atuou como ex-governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da Fazenda e da Integração Nacional, além de Deputado Federal. Em pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de junho, o político fica em terceiro lugar (8%) nas intenções de voto em um cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O PDT pretende negociar a chapa de vice com o PSB, ainda sem definição. A sigla, que pode servir de apoio só realiza convenção no dia 5 de agosto, no final do prazo.



Estreantes

No início da tarde, o Partido Social Cristão (PSC) confirmou o nome do economista Paulo Rabello de Castro à Presidência. Rabello é formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele já atuou como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em discurso, o político destacou a expectativa da legenda em crescer no Legislativo."Este é o início de um esforço para eleger o próximo presidente da República e também a maior bancada que o PSC já teve na Câmara dos Deputados e no Senado", disse Paulo Rabello.



O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) fechou o primeiro dia de convenção com a candidatura de Vera Lúcia para a Presidência da República.Vera Lúcia nasceu em Pernambuco e trabalhou como funcionária de uma empresa de sapatos, quando começou carreira em movimentos sociais populares. A sigla define Hertz Dias, como vice.



Durante discurso, Vera Lúcia enfatizou que "a programação não se limita para as eleições", mas busca estimular o debate entre a classe trabalhadora. A sigla defende um manifesto chamado de "um chamado à rebelião", em discurso específico contra o capitalismo. Entre as propostas está o fim da Lei de Responsabilidade Fiscal, reforma agrária, estatização e salário mínimo de R$3.752.



Neste sábado, o PSOL confirma a candidatura de Guilherme Boulos à Presidência. No domingo (22) é a vez do PSL confirmar Jair Bolsonaro.