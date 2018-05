Congresso tenta encaminhar projetos de segurança pública

Além de criar o sistema de segurança, o projeto estabelece que os entes federativos com dificuldades para executar as medidas nacionais de segurança devem receber auxílio da União. A articulação ficará sob a responsabilidade do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.



Vetos

Na sessão plenária de terça-feira (15), o Congresso analisará ainda dois vetos presidenciais. Entre eles está o que rejeitou a autorização para que instituições filantrópicas que trabalham com dependentes químicos possam realizar contratos com qualquer órgão do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad).



O projeto em questão simplificou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), pelo qual as entidades conseguem convênios com o governo para cobrir despesas de manutenção, como o gasto com energia.



O segundo veto a ser analisado é sobre a regulamentação da produção de polpa e de suco de frutas. O projeto aprovado pelos parlamentares atribui as normas para cooperativas e associações de agricultores familiares. Já a Presidência da República, retirou a restrição e defende a padronização.

Projetos de lei sobre segurança pública se destacam na pauta do Congresso Nacional nesta semana. Senadores e deputados retomam nesta terça-feira (15) a sessão plenária que foi cancelada no dia 8. Na ocasião, o presidente da Casa, Eunício Oliveira, decidiu adiar as votações para que a Câmara avançasse na análise de itens pendentes.Entre as matérias que devem ser analisadas em Plenário na terça-feira está a criação de 231 cargos de segurança pública. Destes, 67 serão destinados para o gabinete da intervenção federal no Rio de Janeiro, e o restante para assistência no governo federal.A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal (CCJ) pode analisar na quarta-feira (16) o projeto que cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). A proposta visa estabelecer diretrizes para a área nos próximos 10 anos e cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), buscando integrar medidas estaduais e nacionais.