Feriado afeta votações no Congresso

Na Câmara, oito medidas provisórias trancam a pauta de votações; expectativa está sobre quórum necessário para iniciar deliberações plenárias

O feriado do Dia do Trabalho, comemorado na próxima terça-feira (1º), pode fazer com que as votações previstas para acontecer nos plenários da Câmara e do Senado nesta semana sejam adiadas mais uma vez. Na última tentativa de votação, itens já ficaram pendurados por causa da obstrução anunciada por partidos de oposição. Eles criticavam a pauta econômica apresentada pelo Executivo ao parlamento.