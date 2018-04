Congresso rejeita veto ao Refis das Micro e Pequenas empresas

Apesar de ter vetado o projeto de lei integralmente, o presidente Michel Temer manifestou interesse na derrubada da proibição

O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial ao Refis das Micro e Pequenas Empresas durante a sessão plenária desta terça-feira (3). O projeto determina novas regras para o refinanciamento das dívidas dos micro e pequenos empresários.



Com 346 votos de deputados e 53 votos de senadores, a proposta aprovada pelo Legislativo voltou ao texto original. Cerca de 600 mil empresas - que devem até R$ 20 milhões à União - poderão ser beneficiadas com o novo programa.



Apesar de ter vetado o projeto de lei integralmente, o presidente Michel Temer já havia manifestado interesse na derrubada da proibição. Antes mesmo de o resultado de hoje ser definido no plenário do Congresso, Temer explicou, durante um rápido evento no Palácio do Planalto, que precisou vetar a proposta por não haver, à época, uma definição exata sobre o impacto da medida no orçamento da União.



"Para nós todos, foi muito tormentoso que não pudéssemos, num primeiro momento, sancionar logo esta matéria. Começamos a testar armas de como colaborar para a derrubada do veto. No instante em que o veto fosse examinado, que o governo, pela sua voz, sua liderança, também propusesse a derrubada do veto", destacou.



O programa de refinanciamento concede descontos de juros, encargos e multas. O objetivo é facilitar o pagamento de débitos das micro e pequenas empresas ao parcelar o valor. A adesão ao programa inclui débitos vencidos até novembro do ano passado.



A proposta será validada desde que 5% do total seja pago em espécie, sem desconto, em até cinco parcelas mensais. Após esse processo, o resto da dívida poderá ser quitada com a Receita Federal em até 15 anos.