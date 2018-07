Congresso pretende votar matérias 'que não sejam polêmicas', diz Eunício

Eunício destacou ainda a Medida Provisória que estabelece um piso salarial para agentes comunitários de saúde. O texto tramita na Câmara dos Deputados. "Se essa Medida privisória chega aqui a tempo, até amanhã, eu vou abrir sessão. Outras matérias que estão sendo votadas na Câmara, se não houver prazo, serão votadas em agosto", afirmou.



Orçamento

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) vota a partir de quarta-feira (11) o relatório do senador Dario Beber (PSDB-SC), sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019. O texto entregue na noite deste domingo (1) restringe a concessão de novos incentivos fiscais e proíbe reajustes para servidores públicos ou criação de novos cargos.



O texto prevê déficit de R$ 139 bilhões para o orçamento federal e R$ 3,5 bilhões para as empresas estatais federais (com exceção da Petrobras e Eletrobras) e superávit de R$ 10,5 bilhões.



O recesso parlamentar começa a partir de 15 de julho. Pela Constituição, a LDO precisa ser aprovada antes. Com a análise concluída, deputados e senadores já costuma esvaziar o Congresso.

O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB-CE) afirmou nesta terça-feira (10) que a sessão plenária deve priorizar projetos de lei com maior consenso entre os parlamentares. A decisão foi tomada em reunião de líderes realizada nesta tarde."[Entra na pauta] algumas matérias que não sejam polêmicas, para ganhar tempo e votar o máximo de matérias que tenham consenso entre os líderes", disse Eunício à jornalistas após se reunir com os parlamentares.Entre os projetos que serão analisados está o que trata do fornecimento de remédios para doenças raras, a regulamentação do uso de dados; concessão de empréstimos para governos estaduais e acordos internacionais.