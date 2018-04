Congresso e STF podem analisar prisão em 2ª instância nesta semana

A regra de prisão imedidata de condenados em segunda instância deve ser analisada por ministros e parlamentares nesta semana. Na Câmara, o proposta visa manter a execução da sentença provisória. Já no Judiciário, as ações que serão pautadas questionam a constitucionalidade da jurisprudência. Os debates estão divididos nas duas Casas.



A decisão de prender provisoriamente aqueles que tiverem condenação confirmada por uma segunda instância da Justiça partiu do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2016. Na época, a regra foi aprovada por 6 votos a 5, com a maioria entendendo que a medida evita a impunidade e não fere a ampla defesa, pois ainda permite recursos contra a sentença. Contudo, houve mudança na composição da Corte e alteração no posicionamento de ministros, o que impactar em uma nova reavaliação.





O ministro do STF, Marco Aurélio, pretende recomendar para quarta-feira (4) a inclusão na pauta do Plenário de duas ações que questionam a prisão prévia . Ele é o relator das chamadas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs), nas quais um grupo de advogados alegam que a regra viola o princípio da presunção de inocência. A tese é de que a prisão nesta fase do processo fere a artigo na Constituição Federal que considera a culpabilidade decretada apenas com o esgotamento de recursos nas instâncias superiores, o chamado transitado em julgado.Marco Aurélio é contra a prisão prévia e chegou a criticar a posição da ministra Cármen Lúcia , por não ter colocado o tema em pauta juntamente com o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tratava do mesmo assunto. A magistrada, presidente da Corte, afirmou que não se submeteria à pressão de reavaliar o tema logo após a condenação do petista.O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve começar a analisar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tenta estabelecer expressamente na lei que há execução de sentença dada em segunda instância. Já que a jurisprudência do STF se baseia em precedentes e interpretações.Os parlamentares entoam o coro dos promotores da força-tarefa da Lava Jato, que são a favor da prisão prévia. A proposta, no entanto, só poderá virar lei após o fim da intervenção federal na Segurança Pública no Rio de Janeiro. A legislação brasileira veta qualquer alteração na Constituição enquanto há generais do Exército com poderes de governo. A previsão do presidente Michel Temer é suspender o decreto ainda antes das eleições. Com isso, o STF deve decidir sobre o tema antes, e o Congresso, com a palavra final, no final do ano.