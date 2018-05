Congresso discute projetos de Segurança Pública

Deputados e senadores se reunirão ao final do dia em sessão plenária. Na pauta, o projeto que autoriza a criação de 231 cargos na área de segurança pública. Deste total, 67 serão destinados ao gabinete da intervenção federal no Rio de Janeiro, e 164 são cargos em comissão para atividades de direção e assessoramento no Governo Federal.







O Congresso Nacional discute nesta terça-feira (8) projetos de lei sobre Segurança Pública. As propostas envolvem sugestões de redução da despesa no sistema carcerário, medidas de combate ao crime organizado e a contratação de novos policiais.Na Câmara, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, apresentará o anteprojeto de lei sobre o combate ao tráfico de drogas e armas, resultado do trabalho realizado pela comissão de juristas ao longo de quatro meses. O grupo presidido pelo magistrado é formado por defensores públicos, promotores e advogados. No documento, eles reúnem medidas investigativas e processuais. A expectativa é de um endurecimento das penas previstas para traficantes.A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, realiza às 10h audiência pública sobre o projeto de lei que obriga detentos a ressarcir os cofres públicos dos gastos com sua manutenção nos presídios. A proposta, de autoria do senador Waldermir Moka (PMDB-MS), sugere que aqueles presos que não possuem recursos próprios, devem pagar pelas despesas trabalhando. A matéria já possui voto favorável do relator, Ronaldo Caiado (DEM-GO).