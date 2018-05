Congresso dá andamento na pauta de caminhoneiros nesta segunda-feira (28)

Os parlamentares terão de votar seis Medidas Provisórias que trancam a pauta do Plenário; eles tentarão votar política para o preço do frete

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) convocou para esta segunda-feira (28), às 16h, uma sessão extraordinária para dar andamento à reivindicações de caminhoneiros. Em acordo firmado entre o governo e entidades, parlamentares se comprometeram a analisar projeto que cria uma política para o valor dos fretes.



Trata-se do PLC 121 que cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. O texto propõe uma regulação semestral dos valores de acordo com o número de eixos do veículo e a carga transportada. A matéria aguarda deliberação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas pode ser levada diretamente ao Plenário.



Para passar qualquer projeto de lei em plenário, os parlamentares terão de votar seis Medidas Provisórias (MPs) que trancam a pauta da sessão. Eles estudam a possibilidade de colocar os textos para votação em bloco, para agilizar a deliberação. Estão na pauta:



-MP 812/2017, que muda a forma de cálculo das taxas de juros para os empréstimos dos fundos constitucionais;

-MP 813/2017, que permite o saque do PIS/Pasep até 29 de junho;

-MP 816/2017, que cria cargos em comissão para os Conselhos de Supervisão dos Regimes de Recuperação Fiscal;

-MP 817/2018, que inclui servidores dos ex-territórios nos quadros da União;

-MP 818/2018 11/2018, que amplia o plazo para elaboração do Planos de Mobilidade Urbana; e

-MP819/2018 , que Autoriza a União a doar R$ 792 mil para a restauração da Basílica da Natividade, na cidade de Belém.



Outras demandas

Parlamentares podem votar ainda outro projeto de fixa em 18% a alíquota máxima do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para a gasolina e o álcool, e em 7% para óleo diesel. O texto ainda reúnem assinaturas para protocolar a matéria.



Sem data predefinida, o Congresso terá de recalcular o impacto do projeto de isenção do PIS/COFINS, que reduziria o preço do diesel. Em compensação, seria aprovada a reoneração da folha de pagamento de empresas. Ao votar a matéria, a Câmara seguiu estimativa de que com a isenção o governo deixará de arrecadar R$3 bilhões. O Executivo, por sua vez, afirmou que a perda seria de R$14 bilhões, o que gera um valor ainda sem cobertura.



Parte dos parlamentares critica a mudança no PIS/COFINS, afirmando que o valor também custeia áreas como saúde e educação. O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ) afirmou que a oposição deve apresentar alternativas, entre elas, a volta de uma política de ajuste anual dos preços da Petrobras, a suspensão por 2018 das renúncias fiscais de petroleiras e o aumento da contribuição social do lucro líquidos dos bancos de 20% para 25%.