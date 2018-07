Após votar LDO, Congresso antecipa o recesso

Cassações

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar precisará decidir sobre a cassação do deputado preso Paulo Maluf (PP-SP), preso desde dezembro. Além deles, também são alvos de investigação na Casa, os deputados Nelson Meurer (PP-PR), condenado em ação da Operação Lava Jato, ainda sem cumprir pena; e Laerte Bessa, do (PR-DF) acusado de agredir e ameaçar um dirigente do PSB durante reunião do Congresso.



Também fica para o próximo semestre atualizações na legislação pendentes há mais de 10 anos, como a Lei de Licitações - que inclui a tipificação do crime de superfaturamento, e o novo Código de Processo Penal - que regulamentará o jurisprudência já vigente, mas contestada, sobre a prisão provisória de condenados em segunda instância.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou ontem, em tom de fim de semestre, que votou "o que era possível" em plenário até a última quarta-feira 11). Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), as atividades legislativas ficam, mesmo que não oficialmente, encerradas. Os trabalhos retornam no dia 1ª de agosto, apenas com temas prioritários, já que os deputados estarão em período eleitoral.Eunício e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), devem se reunir para decidir uma calendário de votações para agosto e setembro. O objetivo é realizar um "esforço concentrado" para não paralisar o legislativo, nem atrapalhar os políticos que se dedicarão ao período eleitoral.Entre os principais projetos que ficaram para o segundo semestre estão os que impactam a economia. Estão sem consenso entre parlamentares a venda de distribuidoras da Eletrobras, e o projeto que autoriza a Petrobras vender até 70% dos direitos, previstos em contrato de cessão onerosa firmado com a União.