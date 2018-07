Congresso aguarda jogo do Brasil para definir votações

Se a seleção brasileira vencer a Bélgica, o próximo jogo seria na terça-feira (10), acumulando deliberações para o dia seguinte

O desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo vai interferir no calendário de votações do Congresso Nacional. Parlamentares aguardam a partida para definir se haverá sessões na terça-feira (10), dia de semi-final caso o Brasil vença a partida de hoje contra a Bélgica, às 15h.



Na Câmara dos Deputados, as comissões especiais terão pouco tempo para discutir os relatórios ainda pendentes de votação. A próxima semana será a última antes do recesso parlamentar, que se inicia na terça-feira (15). Caso as deliberações prioritárias não sejam concluídas até quarta-feira (11), o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pretende levar as matérias diretamente para o plenário.



Entre os temas prioritários está a Lei de Licitações, que inclui a tipificação do crime de superfaturamento, e o Código de Processo Penal, que regulamenta a prisão provisória de condenados em segunda instância, além de Medidas Provisórias.



Os projetos não necessariamente serão votados ainda neste semestre, podendo ficar para as primeiras sessões de agosto. A pressa é para que as votações ocorram antes que a disputa pelas eleições domine o Legislativo e esvazie o quórum.



O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), convocou sessão deliberativa do Congresso para a quarta-feira (11). Na ocasião, ele afirmou que não pretende fazer recesso branco - finalizar as atividades do Legislativo antes da data prevista devido ao jogo, deixando pendente o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



"Farei o recesso como fiz desde o dia que assumi a Presidência, constitucional. Se a LDO já tiver sido votada na comissão, é possível inclusive que eu já paute e faça as duas sessões, a do Senado e a do Congresso", afirmou.