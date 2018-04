Confusão jurídica no STF adia expectativas da defesa em libertar Lula

Ministro Marco Aurélio retirou da pauta ação do PEN, após confusão uma jurídica; advogados são aguardar o Supremo

Uma confusão jurídica feita pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) resultou na retira de pauta na sessão de hoje (11) do Supremo Tribunal Federal (STF) da ação que poderia beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. A decisão foi anunciada ontem pelo ministro Marco Aurélio Mello, relator da ação que questiona as prisões em segunda instância.



No despacho, o ministro acata o pedido da sigla, que utilizou a destituição do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, como motivo para solicitar o adiamento da votação. O advogado foi destituído ontem.



"Os novos advogados constituídos não têm conhecimento da totalidade da ação e nem da tramitação dos autos, tornando assim necessário tempo para que possam estudar o feito e analisar situações de questões de ordem, regimental e processuais", ressaltou a defesa em menifestação ao ministro.



A sigla tenta impedir a votação de um pedido feito por Kakay, que pede a libertação de condenados. O pedido é assinado pelo Instituto de Garantias Penais (IGP), e foi anexado à ação do PEN já em tramitação.



Ontem, Kakay lamentou o que ele chamou de "desconhecimento técnico do partido" Segundo ele, o PEN queria evitar uma possível liberdade de Lula com ação. "Acho que eles fizeram um trabalho que não é digno de um partido político. Ao dizer: não, se fosse para defender quem está preso de direita nós fazemos, e quem está preso de esquerda não", disse Kakay.



A ação era uma das esperanças dos advogados de Lula, antes de ingressarem com novos recursos. "Os advogados sempre têm de ter esperança. Vamos esperar a palavra do Supremo", afirmou o advogado de Lula, Sepúlveda Pertence.