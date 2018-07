Conflito e desagrado com a Justiça geram propostas eleitorais

Candidatos propõem mudanças na composição dos órgãos da Justiça; para especialistas há uma insatisfação generalizada na população

A disputa eleitoral reascendeu o debate sobre uma possível reforma no Poder Judiciário. Área que leva a confiança de apenas 29% da população, segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), o judiciário virou alvo dos presidenciáveis, que defendem mudanças mirando especialmente os tribunais superiores.



O PT quer impor um mandato entre 11 e 13 anos para ministros, pondo fim ao critério de idade para rodízio. Já o candidato do PLS, Jair Bolsonaro, quer aumentar o número de membros do Supremo Tribunal Federal (STF) de 11 para 21, alegando que a medida insere pessoas "imparciais".



O secretário de Governo de Michel Temer, Carlos Marun (MDB), defendeu a criação de uma nova instância acima do STF. Apesar de o presidente do partido, Romero Jucá, afirmar via Twitter que a proposta não representa a sigla, Marun compartilha intenções de outros nomes do Congresso.



Privilégios dos magistrados, como o auxílio-moradia, são atacados por Ciro Gomes (PDT), que promete corte de gastos se eleito. A proposta para fim do benefício tem o maior apoio já registrado no portal de consulta pública do Senado: 1,4 milhões contra 7,2 mil.



Insatisfação

Para o cientista político e professor da Universidade de Brasília (UnB) Antônio Testa, "o tema virá à tona", mas uma efetiva mudança é um passo mais complexo. "Vai depender do presidente que vier, da correlação de forças que serão estabelecidas dentro do Congresso para se tornar favorável ou não o encaminhamento dessas reformas", disse.



Testa lembra que o assunto chegou a ser pautado na minirreforma política aprovada em 2017 , sem avançar. "Houve uma reação muito forte na época, até comandada pelo ministro [Roberto] Barroso, de que não era o momento de colocar na reforma política a discussão da reforma do Judiciário. E ele estava certo, teria de ser uma proposta administrativa", disse.



Ainda segundo Antônio Testa, uma reforma efetiva demora anos para ser formulada e não deve ser aprovada, já que parlamentares eleitos terão mais chances de voltarem ao mandato em 2019. "O Congresso que vai ser eleito vai ser praticamente o mesmo", destacou.



O mestre em ciências políticas da UNB, Ricardo Caldas, vê a reforma do Judiciário como "necessária" e que reflete uma mudança na percepção da população. "As pessoas - tanto políticos quanto advogados também, além do cidadão, estão com um sentimento de que o sistema judicial brasileiro não está mais atendendo as demandas", explicou.



Caldas ressalta que há resistência dos agentes públicos. "Ninguém gosta de ser avaliado. Nós não temos cultura nem de supervisão nem avaliação no Brasil. Isso vale para o Tribunal de Contas da União , para o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Executivo também.