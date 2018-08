Confirmada candidata pelo PCdoB, Manuela D'Ávila defende Lula e ataca Judiciário

Deputada estadual chegou a ser cotada para vice do petista, que está preso; segundo ela, sua candidatura própria é um marco feminista

Os líderes do PCdoB confirmaram no começo da tarde desta quarta-feira (1), por aclamação, o nome da deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela D'Ávila, como candidata do partido na disputa pela Presidência da República. A confirmação de Manuela coloca fim aos planos petistas, que chegaram a cotar a comunista como possível vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do partido na disputa deste ano.



Apesar de candidata, Manuela defendeu Lula em seu discurso e afirmou que o petista é uma "vítima" do Judiciário. Lula está preso na sede da Polícia Federal de Curitiba desde o dia 7 de abril, acusado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.



"[O cenário] é de perseguir a esquerda e transformar os tribunais em tribunas. De toda essa perseguição o ponto mais alto é a prisão do ex-presidente Lula. Enquanto estamos aqui messe momento o maior líder popular do Brasil está encarcerado o justamente. Lula esta preso porque venceria as eleições (...) A democracia está presa dentro daquela cela em Curitiba", afirmou a candidata.



Segundo ela, é hora de os militantes da esquerda se unirem e não "baixarem" os movimentos em torno da liberdade de Lula. "Nós acreditamos na necessidade de, nos próximos 60 dias, não baixarmos a bandeira pela defesa da liberdade de Lula. Precisamos estar o mais unidos possível para que nós vencermos a eleição", afirmou.



A convenção do partido ocorreu na Câmara dos Deputados, em Brasília. Em seu discurso, Manuela atacou ainda as ações do governo de Michel Temer e defendeu a revogação de medidas aprovadas pelo atual governo, como a reforma trabalhista. "Essas Medidas foram aprovadas sem nenhum legitimidade política".



Para a candidata, ao impeachment da ex-presidente Dilam Rousseff foi resultado de um cenário machista da política brasileira. "São as mulheres as primeiras a serem demitidas.Nó estamos vivendo um processo social profundo, muitos chamam de primavera das mulheres. É importante que o nosso partido seja aquele que tenha capacidade de apresentar uma candidatura das mulheres (...). A nossa candidatura é, portanto, a única candidatura feminista nestas eleições", afirma.



Intervenção

A candidato do PCdoB defendeu que sejam realizadas formas não militarizadas para a atuação na segurança, especialmente com relação ao Rio de Janeiro, que desde fevereiro vive uma intervenção militar."Precisamos de uma reforma da segurança que salve milhares de jovens negros que são assassinados ou encarcerados", afirmou.