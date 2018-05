Confira cinco direitos conquistados por trabalhadores ao redor do mundo

Se durante a Grécia Antiga e no Império Romano o trabalho era visto como sinônimo de servidão e incapacidade intelectual, após a Revolução Industrial, foi necessário injetar valores morais à atividade laboral de modo a suprir a demanda de mão de obra das fábricas que surgiam. Como os novos tempos já não davam conta de sustentar a ideia de que a divisão entre as classes era consequência da vontade divina, a máxima que passou a imperar foi a de que o trabalho dignifica o homem.

Desde essa época, os direitos trabalhistas se tornaram importantes ferramentas de equilíbrio na relação entre empregador e trabalhador. As condições de um operário no século XIX eram degradantes. Com jornadas exaustivas e sujeitos a fome e a doenças, eles conseguiram, através de greves e protestos, ao longo dos anos, melhorar as condições de remuneração e trabalho. No entanto, a relação entre patrão e funcionário difere em cada país.

Na data em que se comemora o Dia do Trabalhador no Brasil veja abaixo cinco direitos trabalhistas conquistados por trabalhadores ao redor do mundo:

1- A licença maternidade na Croácia é de um ano, um mês e 10 dias para a mãe, que recebe 100% do salário durante os primeiros seis meses. O tempo, porém, pode variar de acordo com a família: a partir do terceiro filho é possível aumentar a licença para até três anos.





















2- Ao ser demitido na Dinamarca, o trabalhador recebe 90% do salário por até dois anos e dois meses. O valor é calculado com base no que a pessoa ganha por dia, multiplicado por cinco.

3- O maior salário mínimo do mundo é pago na Austrália. Os australianos recebem US$ 9,54 por hora, o equivalente a quase R$ 5 mil por mês. A origem do salário mínimo, aliás, foi na Nova Zelândia, em 1894, e só passou a ser utilizado por outros países após a Grande Depressão de 1929.

























4- No Reino Unido, o trabalhador pode tirar 28 dias úteis de férias no ano. No Brasil, a lei determina 21. O número exclui da conta os finais de semana.