Comitiva visita criança brasileira em abrigo para imigrantes em Nova York

Uma comitiva brasileira – integrada pelo ministro dos Direitos Humanos Gustavo Rocha, pelo defensor público federal João Chaves, pelo do consul-Geral do Brasil em Nova York, Enio Cordeiro -, visitou nesta quarta-feira (18), uma criança brasileira acolhida em abrigo nas proximidades da cidade.

O menino, de 8 anos, foi separado dos responsáveis após tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Os adultos foram presos e o menino, enviado um abrigo, onde é o único brasileiro. A separação faz parte da política de tolerância zero contra a imigração ilegal adotada pelo governo Donald Trump desde abril (e proibida pela Justiça Federal desde junho).

A comitiva brasileira reportou que a criança está bem de saúde e vem recebendo educação regular e acompanhamento psicológico no abrigo, que contra com infraestrutura física adequada. Porém, para o Ministério dos Direitos Humanos, nada ameniza a situação de separação familiar, que é uma afronta os direitos fundamentais das crianças e famílias.

O ministério informa que está articulando ações concretas para abreviar a permanência das crianças nos abrigos americanos e, consequentemente, promover uma rápida reunificação familiar. A Corte federal americana determinou a reunificação dos menores e seus pais até o dia 26 de julho.



Atualmente, há mais de 40 crianças e adolescentes brasileiros separados dos pais em território americano.

Reuniões sobre migração

Nesta quarta, o ministro Gustavo Rocha se reuniu com a Embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti, chefe de gabinete do Secretário-Geral da ONU, ocasião em que manifestou sua preocupação sobre a situação das crianças migrantes separadas de suas famílias.

Além disso, a equipe técnica do ministério se reuniu com representantes do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Além da situação das crianças brasileiras separadas dos pais, estiveram em pauta temas como a migração venezuelana ao Brasil, as recentes regulamentações da Lei Brasileira de Inclusão e os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. A equipe técnica cumpriu ainda agenda junto à Organização Internacional para as Migrações.