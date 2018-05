Comitê da ONU nega apoio a libertação de Lula

Corte, contudo, decidiu apreciar o mérito da questão e deu um prazo de seis meses para o governo brasileiro apresentar a defesa

O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), com sede em Genebra (Suíça), rejeitou nesta terça-feira (22) pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o petista fosse libertado. O comitê, contudo, decidiu apreciar o mérito da questão e deu um prazo de seis meses para o governo brasileiro apresentar a defesa.



Lula cumpre prisão em regime fechado na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

Segundo Sarah Cleveland, que é membro independente do comitê, medidas cautelares costumam ser acatadas quando o Estado viola preceitos democráticos e há riscos e danos irreparáveis, o que não foi entendido neste caso.

Em nota, o PT informou ter recebido com satisfação a decisão de o comitê julgar o mérito sobre a denúncia de supostas violações aos direitos do ex-presidente, de acordo com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

A defesa de Lula afirma, em documento enviado à ONU, que houve transgressões aos direitos políticos e civis no processo de investigação e prisão. Os advogados fazem críticas aos procuradores e ao juiz envolvidos diretamente na Operação Lava Jato.