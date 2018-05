Comissão votará a tipificação do crime de superfaturamento

Irregularidade presente em parte significativa das ações contra políticos pode ser tipificada na lei brasileira pela primeira vez

O relator do projeto da nova lei de licitações, João Arruda (MDB-PR), acatou a proposta do Ministério Público Federal (MPF) para tipificar o crime de superfaturamento. O relatório da proposta está sendo discutido em comissão especial e será apresentado parcialmente nesta terça-feira (22) aos membros do colegiado na Câmara dos Deputados.



De acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU), pelo menos ¼ das irregularidades dos contratos de obras ou compras públicas inclui o superfaturamento no preço. Atualmente, não há uma lei que especifique a conduta. Desta forma, a prática pode ficar associada a crimes como corrupção e peculato, que por serem mais amplos, podem gerar uma pena incompatível - em alguns casos menor.



O relator afirmou que a punição vai aumentar. "Nós vamos ampliar as penas caso fique explícito que um servidor ou gestor tenha recebido valores do superfaturamento", disse João Arruda ao Destak. A proposta do MPF prevê pena de reclusão de 4 a 12 anos, além de multa.



Nesta terça-feira o relatório ficará disponível para os membros do colegiado. A apresentação parcial está prevista em reunião informal. A leitura na comissão, que estava prevista para hoje, foi adiada para quarta-feira (23), devido ao prazo para protocolo do documento.



Após passar pela Câmara, o projeto deve voltar ao Senado Federal, pois foi modificado na Casa. O emedebista acredita que a proposta seja concluída ainda neste semestre. "Eu estou sentindo um consenso muito grande. Não tenho visto nenhuma resistência. Agora é só a questão do rito regimental", disse.



Mudanças

O projeto da nova Lei de Licitações tramita no Congresso Nacional há mais de 20 anos. As novas regras revogam a Lei 8.666, de 1993. A norma vale para a administração direta e indireta da União, estados e municípios. Também segue a legislação os contratos do Legislativo e do Judiciário. Além do superfaturamento, incluído no texto este ano, há artigos que visam diminuir o prejuízo dos cofres públicos com obras paradas.



Entre os itens a serem discutidos está a ampliação do seguro nos contratos de obras de "grande vulto", que são aquelas que envolvem grandes valores. O que na prática cobre possível abandono ou morosidade no andamento do serviço. O texto aprovado no Senado Federal obriga um valor segurado de 30% sobre o total de contratos acima de R$ 100 milhões.



Atualmente, a lei prevê, sem obrigação, um seguro de até 10% sobre as obras de grande vulto. Levantamento do Senado Federal de 2015 apontou que sem o recurso assegurado, obras no Brasil custaram pelo menos R$ 1,5 bilhão a mais.



Entre os pontos polêmicos está o possível fim da modalidade de pregão, considerada mais célere. A matéria do Senado libera a modalidade para contratos de até R$150 mil. Quando o projeto começou a ser discutido, o relator defendeu que ou a possibilidade deveria ser extinta. O tema foi alvo de críticas em audiências públicas, ainda sem um desfecho definitivo.