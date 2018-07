Comissão mantém proibição de reajuste de servidores na LDO

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ainda precisa ser aprovado em Plenário

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (11) o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os parlamentares resolveram manter no texto a proibição de reajustes de servidores públicos em 2019, assim como a criação de novos cargos no funcionalismo. A matéria agora segue para análise do Plenário do Congresso Nacional.



O relator da LDO, senador Dalirio Beber (PSDB-SC), justificou que o objetivo é evitar problemas financeiros. "O nosso propósito é não criar mais dificuldades a serem transferidas a um futuro governo", afirmou.



Ainda segundo o relator, nada impede que a possibilidade de reajuste seja revista no próximo ano. "O novo governo se estabelece com legitimidade em função do processo eleitoral podendo no primeiro dia, conhecendo a realidade do Brasil, fazer tudo aquilo que for desejo dele para fazer com que o Brasil melhore já em 2019 e tenha uma perspectiva de não repetir as dificuldades que estamos vivenciamos, de termos que fazer uso de recursos de financiamento para bancar despesas correntes [como os salários]", disse o relator.



Entidades que representam os servidores públicos realizaram manifestação em frente o Congresso Nacional na tarde desta quarta-feira (11) contra a decisão. A mudança, no entanto, não impede que categorias que tenham aumento de remuneração previsto em lei recebem o benefício.



Projeto

Em acordo entre líderes realizado antes da reunião, os deputados reduziram no texto o percentual do corte obrigatório para o custeio administrativo, como gastos com luz, telefone e diárias. A meta baixou de 10% para 5%.



Os parlamentares incluíram ainda um trecho que obriga o governo atual a enviar ao Congresso ainda no segundo semestre deste ano um plano de redução de 10% dos incentivos fiscais.



Para o próximo governo, a obrigação é para que seja enviado um plano de revisão de gastos e receitas que inclua, ao longo dos dez anos, a redução pela metade dos incentivos fiscais em vigor. A meta é de reduzir dos atuais 4% (300 bilhões por ano) para 2% do PIB.



Limite de gastos

A meta fiscal de 2019 proposta pelo governo foi mantida no relatório. O texto do Planalto previa um deficit de R$ 139 bilhões para o orçamento federal e de R$ 3,5 bilhões para as empresas estatais (com exceção dos Grupos Petrobras e Eletrobras) e superavit de R$ 10,5 bilhões para os entes federados.