Comissão do Senado diz que Lula está bem, mas isolamento 'é preocupação'

O senador João Capiberibe (PSB-AP), relator da Comissão de Direitos Humanos do Senado, afirmou nesta terça-feira (17) que o isolamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na prisão em Curitiba, é motivo de preocupação da comissão. Na tarde de hoje, Capiberibe e outros 10 senadores estiveram com Lula por cerca de uma hora, nas dependências da Policia Federal, onde o ex-presidente está preso. Lula está detido desde o último dia 7.

"A única preocupação nossa é que Lula está muito isolado. Esse isolamento é uma preocupação da comissão. Queremos que se cumpra o que a lei permite, que é a visita dos amigos, dos familiares. O presidente precisa ter diálogo com outras pessoas. Ele é um preso político que precisa ter contato com outras pessoas. Não é um preso comum, é um preso político", afirmou o senador.

O relatório de Capiberibe deve ser entregue no Senado ainda amanhã (18), quando a comissão se reúne. Segundo os parlamentares, Lula está bem, e não reclamou das condições da cela. Por determinação do juiz federal Sérgio Moro, que determinou a execução da pena, Lula está em uma sala maior, com cama, banheiro individual e uma televisão. Todas as visitas políticas e de amigos, contudo, têm sido negadas pela Justiça.

"Quando perguntamos a ele sobre a situação na cela, o presidente falou: ‘Olha, João, perto o que você passou pela tortura da ditadura eu estou bem, estou tranquilo’’, contou Capiberibe.



A visita de hoje da comissão, que teve o objetivo de vistoriar as condições da prisão, foi a única em que Lula pode ver seus aliados políticos desde que começou a cumprir a pena. "Esta foi uma visita política porque se trata de um preso político", afirmou o relator.

Segundo Capiberibe, Lula está tranquilo, mas indignado: "O presidente Lula está tranquilo e indignado. Indignado com as informações que estão chegando e ele disse que a única arma que ele tem é sua inocência. Ele acredita na democracia e na Justiça. Isso é o que mais me surpreende. É ele continuar na sua crença na democracia, apesar de tudo.

Além da cela de Lula, os senadores também conheceram outras em que os demais presos estão na sede da Polícia Federal, entre eles o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-diretor da OAS Léo Pinheiro, delator do caso do triplex do Guarujá que culminou na prisão do ex-presidente. Segundo o senador, há celas com dois e quatro presos, e que não houve reclamações sobre tratamento em nenhuma delas.



A comitiva que visitou Lula foi formada por 12 senadores, todos apoiadores de Lula: Ângela Portela (PDT-RR), Fátima Bezerra (PT-RN), Gleisi Hoffmann (PT-RN), Humberto Costa (PT-PE), João Capiberibe (PSB-AP), José Pimentel (PT-CE), Lídice da Mata (PSB-BA), Lindbergh Farias (PT-RJ), Paulo Paim (PT-RS), Paulo Rocha (PT-PA), Regina Sousa (PT-PI), Telmário Mota (PTB-RR) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).