Comissão do Senado aprova diligências na Superintendência da PF em Curitiba

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11), um requerimento apresentado pela senadora Vanessa Grazziotin, líder do PCdoB na Casa, que solicita a realização de diligências na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para "verificar as condições de encarceramento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos demais presos naquela sede".

"Requer, nos termos do inciso XIII, do artigo 90, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Diligência à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, com a presença de membros desta digna Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a fim de verificar as condições de encarceramento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos demais presos naquela sede", diz a ementa do documento.