Comissão define regras para comercialização de produtos sem glúten

Foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei que obriga os estabelecimentos que comercializam alimentos a oferecer produtos para pessoas com doença celíaca em gôndolas específicas. Portadores dessa doença têm reações adversas ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo, o centeio e a cevada.

O projeto, que precisa ser votado no Plenário da Câmara, ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

De acordo com substitutivo aprovado pela comissão, do deputado Mandetta (DEM-MS), um regulamento a ser elaborado depois da transformação da proposta em lei indicará uma cota mínima de produtos sem glúten a ser oferecida em cada estabelecimento, conforme seu tamanho.



Além disso, os comerciantes que vendem alimentos "in natura" deverão informar, nos locais onde ficam expostos esses artigos, a presença ou ausência de glúten.



Dia Nacional

A comissão aproveitou o ensejo para criar o Dia Nacional da Pessoa com Doença Celíaca, a ser celebrado em 20 de maio de cada ano, e a Política Nacional de Apoio às Pessoas com Doença Celíaca. O objetivo é esclarecer a população sobre a doença, bem como divulgar informações sobre sintomas, formas de controle e tratamento.